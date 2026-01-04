В Красноярском крае на трассе сгорел автовоз с легковыми машинами

Никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 4 января. /ТАСС/. Автомобилевоз с восьмью легковыми автомобилями сгорел на трассе в районе поселка Сухая Балка в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"Сгорел автовоз с легковыми автомобилями на площади 60 кв. метров. Погибших, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило 4 января в 13:12 по местному времени. Огонь распространился на восемь легковых автомобилей, находящихся на автовозе. На место происшествия выехали три спецавтомобиля и 12 человек личного состава МЧС.