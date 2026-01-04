Судоводителю перевернувшейся в Ленобласти аэролодки грозит от 8 до 15 лет

Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинение судоводителю перевернувшейся аэролодки, трое пассажиров которой погибли в результате происшествия 2 января. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, сообщается в официальном Telegram-канале управления.

"Предъявлено обвинение судоводителю аэролодки в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 263 УК РФ <...> За совершенное преступление виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет" - говорится в сообщении.

В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ч. 4 ст. 263 УК РФ предусматривает наказание за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

О происшествии

По версии следствия, 2 января вечером обвиняемый управлял аэролодкой и допустил столкновение с наплавным мостом в акватории Новоладожского канала в городе Новая Ладога Волховского района Ленинградской области. В результате столкновения и последующего затопления маломерного судна погибли три пассажира: 40-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Ростова-на-Дону, а также 42-летний житель Ленобласти.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый и погибшие пассажиры в день происшествия находились на базе отдыха "Креницы" и решили совершить совместную прогулку на маломерном судне. По данным следствия, аэролодку обвиняемый приобрел летом 2025 года, но прав на управление маломерным судном не имел.