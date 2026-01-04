Под Белгородом из-за атаки дрона на автомобиль погиб человек

БЕЛГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Один человек погиб, двое ранены в результате атаки на движущийся автомобиль в поселке Октябрьский под Белгородом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья. От полученных травм водитель скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Женщина и 4-летний ребенок, находившиеся в машине, получили множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии они доставлены в Октябрьскую РБ, где им оказали необходимую помощь", - написал глава региона в Telegram-канале.

Пострадавшие продолжат лечение в других медицинских учреждениях Белгорода, добавил Гладков. Возгорание автомобиля, в котором находилась семья, ликвидировал пожарный расчет под прикрытием бойцов самообороны и "БАРС-Белгорода". На месте атаки также поврежден гараж.