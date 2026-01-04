На Кубани при атаке БПЛА частично разрушен один частный дом
Редакция сайта ТАСС
08:33
КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Обломки беспилотника частично разрушили частный дом в Кореновском районе Краснодарского края, еще в трех домах повреждено остекление, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.
"В ст. Журавская Кореновского района обломки БПЛА частично разрушили частный дом. В близлежащих трех домовладениях выбито остекление в окнах. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что никто не пострадал.