ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

На Кубани при атаке БПЛА частично разрушен один частный дом

Еще три повреждены
Редакция сайта ТАСС
08:33

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Обломки беспилотника частично разрушили частный дом в Кореновском районе Краснодарского края, еще в трех домах повреждено остекление, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

"В ст. Журавская Кореновского района обломки БПЛА частично разрушили частный дом. В близлежащих трех домовладениях выбито остекление в окнах. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что никто не пострадал. 

РоссияКраснодарский край