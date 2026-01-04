ВСУ за минувшие сутки четырежды обстреляли Белгородскую область

В селе Белянка при ударе FPV-дрона по автобусу предприятия ранен водитель

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки и утро воскресенья четырежды обстреляли территорию Белгородской области и атаковали ее 26 БПЛА. Наиболее серьезные последствия имели атаки на Шебекинский округ, следует из сообщения оперштаба региона.

"В селе Белянка в результате удара FPV-дрона по автобусу предприятия ранен водитель. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжелое. Транспортное средство уничтожено огнем", - говорится в сообщении, где также отмечено, что в самом Шебекине в результате атак беспилотников поврежден цех производственного предприятия.

Утром 4 января беспилотник самолетного типа атаковал город Губкин. Пострадавшей женщине оказана помощь в местной ЦРБ, лечение она продолжит амбулаторно. Повреждены семь многоквартирных домов, четыре коммерческих объекта и автомобиль, огнем уничтожено торговое помещение.

Обстрелам подверглись Грайворонский и Краснояружский округа, по обоим муниципалитетам выпущено по 10 боеприпасов. Также они атакованы соответственно 10 и 3 беспилотниками. В Грайвороне повреждены социальный объект, два автомобиля, частный дом и линия электропередачи. Атаки на Краснояружский район последствий не имели.

Утром 4 января в результате атаки беспилотника на село Ясные Зори Белгородского округа поврежден объект инфраструктуры, аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с Минобороны РФ. В самом Белгороде в результате падения обломков сбитого беспилотника повреждены два частных дома и автомобиль. В результате атаки дронов грузовой автомобиль поврежден в поселке Борисовка, частный дом и автомобиль - в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Атаки на село Знаменка Волоконовского округа, Старооскольский и Чернянский округа обошлись без последствий.