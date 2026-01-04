В Новосибирской области вытащили из сугроба застрявшую в поле 68-летнюю женщину

Пенсионерка не жаловалась на состояние здоровья, признаков сильного переохлаждения не было

НОВОСИБИРСК, 4 января. /ТАСС/. Спасатели вынесли на спине 68-летнюю пенсионерку, которая заблудилась и застряла в снежном поле под Куйбышевом в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

"Пожилая женщина 68 лет возвращалась пешком из деревни Малинино, сбилась с тропы и оказалась в поле, где глубокий снег не давал ей двигаться дальше. Температура воздуха составляла -17 градусов. Спасатели нашли уставшую бабушку и, чтобы как можно быстрее доставить ее к дороге, несли ее на спине, делая остановки для ее отдыха", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пенсионерка не жаловалась на состояние здоровья, признаков сильного переохлаждения не было. Женщину передали сотрудникам полиции, чтобы ей помогли вернуться домой.