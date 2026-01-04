В Самаре при пожаре в деревянных многоквартирных домах погибли два человека

Были эвакуированы 30 жителей, из которых 7 детей

САМАРА, 4 января. /ТАСС/. Тела мужчины и женщины обнаружены при разборе завалов после пожара в деревянных многоквартирных домах в Самаре, еще 30 человек эвакуировали. Прокуратура региона начала проверку по факту происшествия, сообщили в ведомстве.

Возгорание в двух деревянных многоквартирных домах, один из которых был расселен, на улице Молодогвардейской, а также в одном административном здании в переулке Песчаный в Самаре произошло примерно в 05:05 (04:05 мск).

"Горение локализовано. При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела погибших мужчины и женщины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Также были эвакуированы 30 жителей, из которых 7 детей. По данным прокуратуры, одной семье предоставлено жилье маневренного фонда, еще одна семья помещена в пункт временного размещения. Остальные семьи, включая семьи с детьми, разместились у родственников.

Власти Самары приняли решение оказать материальную помощь жильцам сгоревших домов.

Прокуратура Самарского района города организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.