Задолженность Гусейна Гасанова по ИП составляет 61 тыс. рублей

Блогер обвиняется в неуплате налогов на 170 млн рублей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов, обвиняемый в неуплате налогов на 170 млн рублей, имеет задолженность по ИП в размере 61 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"За Гасановым числится задолженность перед налоговым органом за его ИП в размере 61 510 рублей", - сообщили правоохранители.

В мае прошлого года блогеру было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов).

В ноябре в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Гасанов, обвиняемый в неуплате налогов на 170 млн рублей, мог быть вновь объявлен в розыск в связи возбуждением в отношении него нового уголовного дела.

Чертановский суд Москвы 14 мая заочно арестовал Гасанова по делу о легализации преступных доходов. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов). По этой статье ему грозит до семи лет колонии. Как выяснили следователи, Гасанов в 2019-2021 годах не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей. Блогер был объявлен в розыск, в том числе в международный.

Гасанов - российский видеоблогер и бизнесмен, автор онлайн-курсов по обучению навыкам ведения бизнеса. Согласно данным из открытых источников, проживает за пределами России.