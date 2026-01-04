Группировка "Вулкан" взяла ответственность за поджог, обсеточивший Берлин

Соответствующее письмо от злоумышленников поступило в полицию германской столицы

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Леворадикальная анархистская группировка "Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог кабелей, при котором в субботу без света остались около 50 тыс. домохозяйств в нескольких районах Берлина. Как сообщила газета Bild, соответствующее письмо от злоумышленников поступило в полицию германской столицы.

Правоохранительные органы сейчас изучают подлинность этого послания. Расследование взял на себя отдел полиции по вопросам госбезопасности. В письме, по информации издания, левые радикалы заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах. Активисты утверждают, что их поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Как отметила Bild, группировка "Вулкан" уже на протяжении 14 лет совершает диверсии в Берлине и Бранденбурге.

В субботу около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. торговых точек в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция сразу не исключила версию поджога. На сегодняшний день восстановлено энергоснабжение около 7 тыс. домохозяйств.