После избиения подростка толпой сверстников в ТЦ Сургута начали проверку

Пострадавшего забрала скорая помощь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Следователи в Югре выясняют обстоятельства избиения 16-летнего подростка группой сверстников в одном из торговых центров Сургута. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В социальных медиа сообщается, что в одном из торговых центров Сургута 16-летнему юноше были причинены телесные повреждения сверстниками. <...> Проводится процессуальная проверка по данному сообщению. Все обстоятельства выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилось видео, где группа агрессивных подростков на фудкорте бьет 16-летнего молодого человека. Пострадавшего забрала скорая помощь.