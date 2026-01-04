В Татарстане в ДТП с участием 10 автомобилей погибли 4 человека

Заведено уголовное дело

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли, есть пострадавшие в массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей на трассе в Чистопольском районе Татарстана. Об этом сообщает прокуратура республики, организовавшая проверку по факту происшествия.

По предварительным данным, 4 января в 10:03 в дежурную часть полиции Чистопольского района Татарстана поступило сообщение о массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей, в том числе большегрузов. Авария произошла на платном участке автодороги Казань - Альметьевск (27-й км участка Шали - Бавлы).

"Четыре человека погибли, есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура контролирует ход и результаты следствия.