В Сочи в двух районах произошло землетрясение 3-4 балла

Разрушений нет, сообщил мэр города Андрей Прошунин

СОЧИ, 4 января. /ТАСС/. Землетрясение произошло в Черном море в 5 км от берега Сочи, в разных районах города его сила составила 3-4 балла, разрушений нет, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Поступила дополнительная информация от ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН": эпицентр землетрясения располагался в акватории Черного моря, приблизительно в 5 километрах от берега Сочи. Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе - 3 балла", - говорится в сообщении.

Он отметил, что жители города ощутили подземные толчки, в единой дежурно-диспетчерской службе зафиксированы обращения от жителей Магри, Лазаревского, Лоо. Пострадавших и разрушений нет, толчки стихли.