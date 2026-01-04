В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Такой режим уже действовал в регионе с начала суток до 10:00 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Режим воздушной опасности объявили на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

Аналогичный режим уже действовал в регионе с начала суток до 10:00 мск.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по региону также сообщили о введении режима опасности атаки БПЛА.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецкой области", - говорится в сообщении.

Режим опасности атаки БПЛА действовал в Липецкой области с 05:43 до 08:57 мск.

В новость внесены изменения (14:31 мск) - добавлена информация о режиме опасности атаки БПЛА.