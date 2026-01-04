ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Более 100 курских населенных пунктов остались без электричества после атаки БПЛА

Украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района
11:42
обновлено 11:53
КУРСК, 4 января. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. потребителей Курской области остались без электроэнергии в результате атаки украинских БПЛА на объекты энергетики в поселке Хомутовка. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"Сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов - это свыше 11 тыс. потребителей", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что подачу электричества возобновят в ближайшее время. 

