Более 100 курских населенных пунктов остались без электричества после атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
11:42
обновлено 11:53
КУРСК, 4 января. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. потребителей Курской области остались без электроэнергии в результате атаки украинских БПЛА на объекты энергетики в поселке Хомутовка. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов - это свыше 11 тыс. потребителей", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что подачу электричества возобновят в ближайшее время.