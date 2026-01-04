"Страна": взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежал военному

Киевская прокуратура расследует взрыв как теракт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Прокуратура Киева сообщила, что расследует взрыв автомобиля в районе Оболонь, в результате которого пострадал военный, по статье о теракте.

Ранее украинское издание "Страна" сообщало, что в Оболонском районе взорвался автомобиль, принадлежавший военному, на место происшествия прибыли наряды полиции, кинологи, взрывотехники и спасатели.

"Взрыв автомобиля на Оболони квалифицирован как теракт - начато досудебное расследование", - говорится в сообщении киевской городской прокуратуры в ее Telegram-канале.

Отмечается, что 4 января во дворе дома в Оболонском районе Киева во время открытия багажника автомобиля произошел взрыв. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Находившаяся рядом женщина не пострадала. По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины ("террористический акт"). Расследование проводят следователи Службы безопасности Украины (СБУ) при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.