Из-за атак дронов ВСУ на Белгородскую область ранены два человека

Пострадавших доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате атак дронов противника на Белгородскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и ног, доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. <…> В Борисовском округе в селе Березовка при детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение спины. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Борисовскую ЦРБ", - написал глава региона.

В Новостроевке-Первой в результате второй атаки дрона поврежден еще один автомобиль. В Грайвороне в результате детонации FPV-дрона выбиты стекла и повреждены кузова грузового и легкового автомобилей. В селе Глотово в результате обстрела повреждена линия электропередачи, в ряде населенных пунктов отсутствует электроснабжение. Ликвидация последствий начнется после согласования с Минобороны.