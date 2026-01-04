В Татарстане двоих детей нашли мертвыми в колодце

Заведено уголовное дело

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Тела двух детей найдены в колодце в городе Менделеевске в Татарстане. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

"По предварительным данным, 4 января 2026 года в одном из колодцев города Менделеевска, расположенном рядом с несанкционированной детской горкой, обнаружены тела двух малолетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), ход расследования которого взят на контроль прокуратурой", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверяет работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и органов местного самоуправления в части принятия своевременных мер по устранению несанкционированных детских сооружений, а также организаций, обслуживающих канализационные сети.