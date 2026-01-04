В Мариуполе более 2 тыс. жителей остались без света из-за непогоды

Помимо обрывов ЛЭП, на одной из улиц упало дерево

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Свыше двух тысяч человек в Мариуполе остались без электричества из-за дождя и шквалистого ветра. Специалисты ведут восстановительные работы, сообщил мэр Мариуполя Антон Кольцов.

"Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Минувшей ночью дождь и шквалистый ветер привели к отключению электроэнергии в ряде районов. Повреждения затронули 41 трансформаторную подстанцию, оставив без света более двух тысяч жителей", - написал Кольцов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что наиболее серьезные последствия непогоды - в Орджоникидзевском районе. Помимо обрывов ЛЭП, на одной из улиц упало дерево. Пострадавших нет.