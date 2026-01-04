Средства ПВО сбили 16 летевших на Москву беспилотников

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем канале в Max.

Позднее Собянин сообщил о еще 15 сбитых БПЛА.

В новость внесены изменения (16:05; 16:15; 16:20 мск) - добавлена информация о количестве БПЛА.