В Иране задержали членов банды, планировавшей нападения на правительственные объекты

Все задержанные дали признательные показания

ТЕГЕРАН, 4 января. /ТАСС/. Полиция Ирана в ходе оперативных мероприятий в провинции Казвин выявила и задержала членов диверсионной группировки, которые планировали нападения на военные и правительственные объекты. Об этом сообщил глава полиции провинции Мохаммад Гасем Тархани.

"Сотрудники разведки полиции провинции в сотрудничестве с разведкой Корпуса стражей исламской революции в Казвине провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых выяснилось, что отдельные лица сформировали диверсионную группу, намеревавшуюся совершать акты насилия и нападения на некоторые военные и правительственные объекты", - приводит его слова агентство Tasnim.

Как отметил Тархани, все задержанные дали признательные показания. Кроме того, выяснилось, что они уже принимали участие в организации беспорядков в ходе протестов в Иране в 2022 году.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В то же время глава полиции провинции Хузестан Фаршад Каземи проинформировал о задержании группы протестующих и изъятии у них огнестрельного и холодного оружия.