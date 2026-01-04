Суд Москвы перевел под домашний арест еще одного фигуранта дела "Военторга"

Речь идет о предпринимателе Сергее Тетруашвили

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Суд Москвы перевел под домашний арест еще одного фигуранта уголовного дела главы "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов. Речь идет о предпринимателе Сергее Тетруашвили, отмечается в судебном решении, с которым ознакомился ТАСС.

"Ходатайство о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Тетруашвили С. С. вступило в законную силу", - отмечается в постановлении.

Ранее сообщалось, что Тетруашвили находился в СИЗО.

В марте 2025 года стало известно, что генеральный директор ООО "Сандора" Дмитрий Комлев, который также проходит по делу Павлова, переведен под домашний арест.

Мосгорсуд продлил срок ареста главным фигурантам уголовного дела о хищении свыше 400 млн рублей при выполнении госконтрактов, в том числе главе "Военторга" Владимиру Павлову. Другими фигурантами являются предприниматель Сергей Тетруашвили, экс-гендиректор "Военторг-ретейла" Тимур Исаков, топ-менеджер дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрий Громов. Фигурант по фамилии Навроцкий находится под домашним арестом.