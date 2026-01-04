В Ярославской области в ДТП погиб человек

Еще пятеро пострадали

КАЛУГА, 4 января. /ТАСС/. ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими, включая двух несовершеннолетних, произошло в Тутаевском районе Ярославской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"По предварительной информации, водитель-мужчина 2000 г. р., управляя автомобилем ВАЗ 2112, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Volkswagen Teramont. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 2112 скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель и пассажиры автомобиля Volkswagen Teramont - мужчины 1999 и 1976 г. р., женщина 1976 г. р., два несовершеннолетних 2011 г. р. и 2017 г. р. - с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 12:25 на 3-м км автодороги Тутаев - Богдановка, отметили в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего.