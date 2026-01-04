В Рыльском районе Курской области из-за атаки дрона погиб мужчина
13:24
КУРСК, 4 января. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате атаки дрона на деревню Новая Николаевка Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал деревню Новую Николаевку Рыльского района. К огромной скорби, в результате удара погиб 55-летний мужчина. Самые искренние слова соболезнования родным и близким. Никакие слова не помогут справиться с этой потерей" - написал глава региона в Telegram-канале.
Хинштейн призвал жителей Курской области к осторожности.