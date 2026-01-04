В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Такое предупреждение действовало в регионе с 20:52 мск 3 января до 10:16 мск 4 января

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотников объявлен на территории Ивановской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичное предупреждение действовало с 20:52 мск 3 января до 10:16 мск 4 января.