В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
13:31
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотников объявлен на территории Ивановской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении.
Ранее аналогичное предупреждение действовало с 20:52 мск 3 января до 10:16 мск 4 января.