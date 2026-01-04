В Вене полиция обнаружила гранату рядом с синагогой
ВЕНА, 4 января. /ТАСС/. Гранату обнаружили рядом с синагогой на улице Темпельгассе в венском районе Леопольдштадт. Об этом агентству APA сообщила полиция австрийской столицы.
По данным правоохранителей, взрывное устройство находилось в сумке, оставленной в подъезде дома напротив синагоги. "Граната была изъята и вывезена саперной службой для изучения", - сообщили в полиции.
Уточняется, что сумку с гранатой обнаружил сотрудник синагоги. После звонка в полицию на место прибыли саперы, которые произвели изъятие и вывоз устройства. В настоящее время проводится проверка, в том числе устанавливается, не относится ли граната к периоду Второй мировой войны.
По данным полиции, каких-либо угроз в адрес сотрудников синагоги накануне не поступало, записок или иных указаний на цель оставления гранаты рядом со зданием обнаружено не было.
В связи с близостью места инцидента к религиозному объекту полиция передала информацию о произошедшем в Управление госбезопасности и разведки (DSN).