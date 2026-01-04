В Татарстане арестовали виновника ДТП, в котором погибли два человека

В аварии пострадали два ребенка

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Суд в Казани арестовал до 2 марта водителя автомобиля, по вине которого в ДТП 2 января погибли двое взрослых и пострадали два ребенка. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

"Суд избрал в отношении водителя BMW X6, по вине которого в ДТП погибли два человека, меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 2 января 2026 года обвиняемый, будучи в состоянии наркотического опьянения, сел за руль своего автомобиля. На 7-м км автодороги Лесхоз - Иштуган на территории Сабинского района Татарстана он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Xray. В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного автомобиля скончались от полученных травм, двое несовершеннолетних пассажиров - 15 и 7 лет - были доставлены в медучреждение. Водитель BMW серьезно не пострадал.

Фигуранту предъявили обвинение по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения).