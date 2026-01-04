В Нигерии боевики убили 30 жителей поселка

Нападавшие также захватили заложников, число которых устанавливается

ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Не менее 30 человек убиты боевиками в поселке на севере Нигерии. Об этом сообщил новостной портал Vanguard News.

Нападавшие также захватили заложников, число которых устанавливается, отмечает издание. Между тем местные жители говорят о 37 погибших.

Атаке повергся поселок Касуван-Даджи, находящийся на территории штата Нигер. Боевики ворвались в него на мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу. Они разграбили магазины и сожгли местный рынок.

В различных частях Нигерии действуют крупные банды, которые занимаются разбоем, убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Для борьбы с ними правительство в том числе привлекает армию.