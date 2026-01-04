В Москве рассмотрят протокол о пропаганде ЛГБТ против издательства No Kidding Press

Заседание назначили на 22 января

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит административный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено) в отношении издательства No Kidding Press. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом назначено судебное заседание на 22 января по факту рассмотрения административного протокола в отношении ООО "Ноу киддинг пресс", - сообщили в суде. Протокол составлен по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).

ООО "Ноу киддинг пресс" - это книжный дистрибьютор, который занимается поставкой и распространением книг, в частности, работая под брендом. В 2024 году издательство объявило о своем закрытии.