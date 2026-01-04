В Москве на Тверской улице загорелся автомобиль

Из-за происшествия затруднено движение на 1,8 км

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Автомобиль загорелся на Тверской улице в Москве. Из-за происшествия затруднено движение на 1,8 км, сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

"На Тверской улице (в районе д. 19) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение затруднено на 1,8 км. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Позднее в столичном дептрансе сообщили о восстановлении движения.

"Движение на Тверской улице (в районе д. 19) восстановлено", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (18:42 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.