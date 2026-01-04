В Приангарье мужчина и двое несовершеннолетних погибли под поездом

Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось

ИРКУТСК, 4 января. /ТАСС/. Мужчина и двое несовершеннолетних сбиты на смерть грузовым поездом на железнодорожных путях в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня, в вечернее время, на 5115-м км перегона Усолье-Сибирское - Мальта Восточно-Сибирской железной дороги подвижным составом грузового поезда смертельно травмированы три человека (из них двое несовершеннолетних). Обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК, на предупреждающие звуковые сигналы локомотива мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм все пострадавшие погибли на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 3 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.