В поселке под Белгородом из-за детонации БПЛА пострадали три человека

Их доставляют в больницу

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Женщина ранена, еще одна женщина и мужчина получили травмы из-за детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта в поселке Разумное Белгородского округа. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

"В Белгородском округе в поселке Разумное беспилотник сдетонировал на парковке коммерческого объекта. Одна женщина получила осколочное ранение кисти. У двух других пострадавших - мужчины и женщины - предварительно диагностированы баротравмы. Для обследования бригады СМП транспортируют всех в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

На месте атаки повреждены входная группа здания и три автомобиля. Беспилотники также атаковали еще два населенных пункта Белгородского округа. В селе Ясные Зори в результате детонации дрона повреждены окна одной квартиры в многоквартирном доме. В поселке Малиновка ударами двух беспилотников пробита кровля социального объекта и поврежден инфраструктурный объект на его территории.

В Шебекино дрон повредил кабину "Газели", в частном доме выбил окна и повредил ворота. Еще один беспилотник ударил по коммерческому объекту, повредив входную группу и остекление, осколками посечен легковой автомобиль. В хуторе Бондаренков Шебекинского округа ударом дрона поврежден гараж и автомобиль, при повторной атаке загорелась и была потушена другая машина.

В Грайвороне следствием атаки дрона стало повреждение стекол легкового автомобиля, в Новостроевке-Первой Грайворонского округа - помещения сельхозпредприятия.

В Валуйском округе ударами дронов повреждены автомобили в селе Посохово и поселке Дальний, в селе Долгое - ворота частного домовладения, в хуторе Михайловка перебита линия электропередачи.