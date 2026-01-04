В Туле эвакуировали жильцов четырех домов из-за обнаружения неразорвавшейся части БПЛА

Такое решение приняли для обеспечения безопасности

ТУЛА, 4 января. /ТАСС/. Жильцов четырех многоквартирных домов эвакуировали в Туле после обнаружения неразорвавшейся части украинского беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Глава региона уточнил, что около одного из домов на улице Свободы была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть украинского БПЛА. Это произошло после обследования фрагментов беспилотника, обнаруженных после отражения воздушной атаки в Туле. Было принято решение об эвакуации жителей четырех домов, расположенных рядом с местом обнаружения неразорвавшейся боевой части БПЛА.

По его словам, территория оцеплена. Пункт временного размещения развернут на территории Центра образования №27, предоставлен автобус для перемещения туда жителей эвакуированных домов. После того, как боевая часть БПЛА будет обезврежена, люди смогут вернуться домой.