Сенат Берлина объявил режим ЧС в связи с обесточиванием Берлина

Это позволяет привлечь к устранению последствий Бундесвер, федеральную полицию или гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим, указали в Управлении Сената по внутренним делам и спорту

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как несколько районов на юго-западе города остались без электричества из-за поджога кабелей.

"Сенатор [по внутренним делам] Ирис Шпрангер в связи с нарушением энергоснабжения в Берлине объявила о режиме чрезвычайной ситуации", - отмечается в соцсети X Управления Сената по внутренним делам и спорту. Там пояснили, что режим ЧС позволяет без лишних проволочек привлечь к устранению последствий той или иной катастрофы Бундесвер, федеральную полицию или гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим.

В субботу около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. торговых точек в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция сразу не исключила версию поджога, которая позже подтвердилось. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что их поджог был направлен против "имперского образа жизни".

На сегодняшний день восстановлено энергоснабжение около 7 тыс. домохозяйств. В то же время, как ожидается, полностью устранить последствия поджога удастся только к 8 января. До этого дня будут оставаться закрытыми по меньшей мере 19 школ на юго-западе столицы ФРГ.