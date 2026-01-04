Бастрыкин потребовал доклад по делу о драке в Новой Москве, где пострадали двое

Инцидент произошел в ночь на 4 января в Щербинке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о драке с поножовщиной в Новой Москве, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В социальных медиа сообщается, что в городе Щербинке приезжие приставали к женщине, нанесли ей телесные повреждения, а также ударили ножом мужчину. <…> Следственными органами СК России по Москве по факту нападения возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В свою очередь в ГУ МВД России по Москве сообщали ТАСС, что инцидент произошел в ночь на 4 января в Щербинке. Предварительно установлено, в ходе конфликта двое из его участников получили телесные повреждения и для оказания помощи были направлены в медицинское учреждение. Других участников конфликта доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что по предварительным данным, среди пострадавших женщина, о ее голову разбили бутылку. Также пострадал мужчина, у него диагностированы ножевые ранения.