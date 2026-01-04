Росздравнадзор проверит московскую косметологическую клинику

Ранее сообщалось, что женщина, которая сделала процедуру в клинике, пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора разбирается в инциденте, при котором пациентка косметологической клиники в Москве якобы пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил о том, что женщина, которая сделала процедуру в московской косметологической клинике, пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока. Позже появилась информация о том, что женщина умерла.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства случившегося инцидента", - говорится в сообщении.