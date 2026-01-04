На Кубани в ДТП с двумя автомобилями пострадали трое детей

Причиной стала потеря сознания водителем за рулем, сообщили в Госавтоинспекции региона

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Водитель потерял сознание за рулем в Кореновске в Краснодарском крае, произошло столкновение с двумя автомобилями, в результате пострадали трое несовершеннолетних, они доставлены в больницу. Об этом журналистам сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель автомобиля Chevrolet 1973 года рождения потерял сознание, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Kia Spectra, далее, двигаясь, допустил столкновение с автомобилем Honda, где пострадали трое несовершеннолетних. Данные граждане были доставлены в ГБУЗ Кореновская ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь , - приводит Госавтоиинспекция Кубани заявление врио командира ОВ ДПС ОМВД России по Кореновскому району майора полиции Сергея Хныкина.