Посольство РФ ищет способы вывоза россиян с Сокотры

Они не могут покинуть остров из-за ограничений на авиасообщение

ДОХА, 4 января. /ТАСС/. Некоторые россияне не могут покинуть остров Сокотра из-за введенных в Йемене ограничений на полеты. Как говорится в заявлении посольства РФ в республике, дипломаты ищут способы разрешения ситуации.

"В адрес посольства Российской Федерации в Йеменской Республике поступило большое количество обращений граждан России, которые вопреки неоднократным рекомендациям МИД России прибыли на остров Сокотра с туристическими целями. В настоящее время они не могут покинуть Сокотру в связи с введенными ограничениями на авиасообщение с архипелагом", - указывается в тексте, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.

Как отмечается, посольство России "предпринимает все усилия по сбору данных о российских гражданах [на Сокотре] и поиску путей выхода из сложившейся ситуации". Кроме того, дипломаты "в круглосуточном режиме взаимодействуют" с Ситуационно-кризисным центром МИД РФ, МЧС России, а также государственными органами и авиационными властями Йемена.

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета (ЮПС) установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. 7 декабря посольство РФ в республике напомнило, что рекомендация МИД воздержаться от посещения Йемена все еще актуальна, призвав граждан РФ, находящихся на территории страны, проявлять осторожность.

В связи с действиями сепаратистов глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести в стране чрезвычайное положение на 90 дней и обеспечить "воздушное, морское и сухопутное эмбарго" во всех портах, аэропортах и пропускных пунктах сроком на 72 часа. В тот же день власти Йемена решили аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил.

2 января губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши заявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных сепаратистам. В свою очередь ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Руководство ЮПС приветствовало эту инициативу. К вечеру 3 января правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В субботу посольство РФ в Йемене вновь рекомендовало воздержаться от любых поездок в республику, уточнив, что в стране сохраняется запрет на пересечение границ.