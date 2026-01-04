Сильный снегопад прервал энергоснабжение на юго-востоке Румынии

Без электричества остаются около 6,5 тыс. хозяйств

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 4 января. /ТАСС/. Около 6,5 тыс. хозяйств в румынском уезде Хунедоара уже более суток остаются без электричества из-за обильного снегопада и сильного ветра. Об этом сообщило Радио Румынии.

Электричество отключено также в тысячах хозяйств в соседних уездах Алба и Мехединц. Непогода привела к авариям в электросетях, затруднила движение автотранспорта на местных трассах, повалила многочисленные деревья.

В пострадавших районах бригады ремонтников восстанавливают электроснабжение, на дорогах круглосуточно работает снегоочистительная техника.