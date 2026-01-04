Мужчина ранен из-за атаки дрона на автомобиль на дороге под Шебекино

Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица при атаке дрона на его автомобиль на дороге между селами Белянка и Сурково Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В Шебекинском округе между селами Белянка и Сурково дрон атаковал автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и ушибом грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Шебекино в результате детонации FPV-дрона повреждены стекла в одной из квартир МКД и кузов легкового автомобиля. Два автомобиля при тех же обстоятельствах повреждены в городе Грайвороне.

В Белгородском округе из-за атак дронов выбиты окна в частном доме и повреждены две надворные постройки в поселке Октябрьский, повреждено оборудование коммерческого объекта в селе Бессоновка. Падением обломков сбитых БПЛА поврежден фасад частного дома в селе Стрелецкое, остекление и фасад коммерческого объекта в поселке Разумное.