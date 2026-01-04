В Чечне при взрыве бытового газа в доме пострадали пять человек

Инцидент произошел в городе Шали

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

ГРОЗНЫЙ, 4 января. /ТАСС/. Трое взрослых и два малолетних ребенка пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в чеченском городе Шали. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре республики.

"Пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме города Шали трое взрослых и двое малолетних детей. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшедшего", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Чечни.

Отмечается, что пострадавшие с ожогами различной степени доставлены в медучреждения, где проходят лечение.