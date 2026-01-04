В Москве девушка умерла после процедуры в частной клинике

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки после косметологической процедуры в одной из частных клиник Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке после проведения медицинских и косметологических процедур у пациентки резко ухудшилось состояние здоровья. Девушка была госпитализирована в одну из городских больниц, где, несмотря на усилия врачей, умерла.

Следователи работают на месте происшествия. В ближайшее время будет изъята необходимая служебная и медицинская документация. Назначается ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что погибшей было 38 лет. "Басманная межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств смерти пациентки", - добавили в надзорном ведомстве.