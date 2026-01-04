На Ставрополье в ДТП погибли два человека

Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Молодой водитель и девушка-пассажир погибли в аварии на Ставрополье. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево в Шпаковском округе, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В результате автоаварии на месте погибли водитель 2003 года рождения и девушка-пассажир, личность которой в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 17:00 мск на 4-м км автодороги Ставрополь - Новотроицкое - Изобильное.

"Водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь в направлении поселка Приозерный, не справился с управлением и допустил съезд с автодороги в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проезжая часть в момент ДТП была мокрой. Снега на дороге не было. Обстоятельства аварии уточняются.