На Кубани автомобиль въехал в остановку

В ДТП один человек погиб и двое пострадали

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо пострадали в Горячем Ключе в Краснодарском крае после того, как один из автомобилей въехал в остановку. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП на остановке погибла женщина, пострадали 15-летняя девушка и мужчина, а также водитель Chery и пассажир BMW, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 46-летний водитель за рулем Chery, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с BMW, под управлением 31-летнего мужчины. Далее BMW продолжила движение и врезалась в остановку общественного транспорта, где находилось трое человек, а Chery от удара допустил столкновение с автомобилем Toyota.