В Ингушетии при столкновении трех микроавтобусов пострадали три человека

Пострадавших доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 4 января. /ТАСС/. В Ингушетии на участке федеральной трассы столкнулись три пассажирских микроавтобуса. В результате ДТП пострадали три человека, говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по автодороге ФАД Р-217 "Кавказ" на 590-м км. По прибытии на место происшествия спасатели поисково-спасательного отряда "Эрши" установили, что произошло столкновение трех пассажирских микроавтобусов марки Mercedes-Benz и Volkswagen Crafter", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в результате столкновения пострадали три человека, которые были доставлены для оказания медпомощи в ближайшую больницу.