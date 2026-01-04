В Липецкой области отменили режим опасности атаки БПЛА

В регионе продолжает действовать предупреждение о воздушной опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотников отменили на территории Липецкой области. В регионе продолжает действовать предупреждение о воздушной опасности, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

"Отбой "Красного уровня - угрозы атаки БПЛА". Сохраняется "Желтый уровень - воздушная опасность" на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

Режим опасности атак БПЛА действовал в Липецкой области с 14:21 мск.