Жизни пострадавших в ДТП на остановке на Кубани ничего не угрожает

Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Медики госпитализировали пострадавших в ДТП в Горячем Ключе в Краснодарском крае, угрозы их жизни нет, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает , - говорится в сообщении.

В Горячем Ключе 46-летний водитель Chery, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с BMW, под управлением 31-летнего водителя, BMW продолжила движение и врезалась в остановку общественного транспорта, где находилось трое человек. А Chery от удара допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП погибла женщина, стоявшая на остановке, а также пострадали 15-летняя девушка и 60-летний мужчина, также травмы получили водитель Chery и один из пассажиров BMW - 21-летний мужчина.