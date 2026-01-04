Причиной массового ДТП с четырьмя погибшими в Татарстане стали погодные условия

На трассе столкнулись 15 автомобилей

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Погодные и дорожные условия стали причиной массового ДТП с участием 15 транспортных средств, в котором погибли 4 человека в Чистопольском районе Татарстана. Об этом сообщили в МВД по республике.

"Сегодня из-за погодных и дорожных условий на автодороге Алексеевск - Альметьевск в ДТП, предварительно, с участием 15 транспортных средств, 4 человека скончались на месте", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 4 января на платном участке автодороги Казань - Альметьевск (27-й км участка Шали - Бавлы). В результате также есть пострадавшие. Обстоятельства происшествия и информация о количестве пострадавших уточняется.

В Татарстане метель с сильным ухудшением видимости, порывы ветра до 15-20 м/с, снежные заносы. По данным Гидрометцентра республики, такая погода будет сохраняться ночью и утром 5 января.