После взрыва газа в доме пятерых пострадавших доставили в больницы Грозного

У пострадавших ожоги различной степени тяжести, сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов

ГРОЗНЫЙ, 4 января. /ТАСС/. Пострадавшие в результате взрыва бытового газа в чеченском городе Шали доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени А.А. Кадырова и Детскую клиническую больницу №2 в Грозном. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Адам Алханов.

"Пятеро пострадавших в результате взрыва бытового газа в городе Шали получили ожоги различной степени тяжести - I, II и III. Пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени А.А. Кадырова и Детскую клиническую больницу №2 города Грозного. Среди пострадавших есть дети в возрасте до одного года. В связи с этим завтра запланировано проведение телемедицинской консультации с ожоговым центром Нижегородского НИИ для определения дальнейшей тактики лечения пострадавших детей", - сказал Алханов.

По предварительным данным Следственного комитета республики, утечка газа произошла из-за неисправности газовой плиты. По факту инцидента проводится доследственная проверка, назначены необходимые судебные экспертизы.