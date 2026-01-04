Собянин сообщил об отражении атаки 42 БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы.

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в Max.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

Ранее Собянин сообщал о 41 сбитом БПЛА.​​​​​​