Собянин сообщил об отражении атаки 42 БПЛА, летевших на Москву
21:00
обновлено 21:06
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы.
Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в Max.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ранее Собянин сообщал о 41 сбитом БПЛА.