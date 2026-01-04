В Москве из горящего дома спасли 10 человек

ЧП произошло на Люблинской улице

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пожарные спасли 10 человек из жилого дома на Люблинской улице в столице, где произошло загорание мебели в одной из квартир. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"На Люблинской улице произошло загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. С вышележащих этажей пожарно-спасательными подразделениями были спасены 10 человек, один из них - ребенок", - говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать.